بينها الجوجوبا والبانيكم.. 6 أشجار تزرعها مطروح وتتحمل الجفاف
كتب:
محمد بخات
09:25 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
اتجهت الدولة لاتخاذ إجراءات زراعية للحد من استهلاك المياه، خاصة في المحافظات الصحراوية، مثل مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء، لتوفير مصادر جديدة للمياه.
كان المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، أعلن توزيع شتلات لأنواع من الأشجار فى مطروح تتحمل ندرة المياه، بينها 6000 شتلة من اللوز المتحمل للجفاف للمزارعين الراغبين في زراعته بمنطقة عمل المركز من فوكه شرقا وحتى السلوم غربا بالمجان.
وتنشر "الوطن" 6 زراعات في مطروح، تتحمل الملوحة والجفاف، وهي كما يلي:
- أشجار الزيتون الصحراوي من أنواع البلدي والإسباني.
- أصناف "أمهات اللوز" المتحمل للجفاف والري بمياه مالحة لا تتعدى ملوحتها 3000 جزء في المليون.
- زراعة أشجار التين البرشومي الصحراوي في مطروح والذي يتحمل ندرة المياه.
- زراعة العنب الصحراوي الذي يروى بمياه الأمطار موسميا في الشتاء.
- زراعة أشجار الجوجوبا في العلمين والتي تتحمل الجفاف والملوحة.
- زراعة نبات البانيكم المتحمل للملوحة في صحراء مطروح.