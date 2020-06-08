بينها الجوجوبا والبانيكم.. 6 أشجار تزرعها مطروح وتتحمل الجفاف

اتجهت الدولة لاتخاذ إجراءات زراعية للحد من استهلاك المياه، خاصة في المحافظات الصحراوية، مثل مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء، لتوفير مصادر جديدة للمياه.

كان المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، أعلن توزيع شتلات لأنواع من الأشجار فى مطروح تتحمل ندرة المياه، بينها 6000 شتلة من اللوز المتحمل للجفاف للمزارعين الراغبين في زراعته بمنطقة عمل المركز من فوكه شرقا وحتى السلوم غربا بالمجان.

وتنشر "الوطن" 6 زراعات في مطروح، تتحمل الملوحة والجفاف، وهي كما يلي: