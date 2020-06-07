رئيس جامعة المنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية

عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبد الحميد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية لمتابعة أعمال اللجنة وماتم تنفيذه من المشروعات الجارى العمل بها.

استهل مبارك الاجتماع بالحديث عن الأزمة الراهنة والوضع الحالى لفيروس كورونا المستجد وتداعيات انتشاره، واستمرار مسيرة العمل برغم كافة الظروف واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، متمنيا الخروج من هذه الأزمة بسلام.

وأكد رئيس الجامعة أولوية الإنتهاء من مبنى كلية طب الأسنان وتجهيزاته المختلفة، واستعرض ماتم حتى الآن وتحديد الاحتياحات والمدة الزمنية للانتهاء منه، كما استعرض المشروعات الأخرى الجارى العمل بها، واستعراض التصميمات والرسومات والمقايساا والتقارير الفنية المطلوبة من مركز البحوث والاستشارات الهندسية، وماتم الانتهاء منه خلال الشهر الماضى بالموقع العام للمجمع الطبى وتعلية مستشفى الطوارىء والأورام، ومبنى العيادات الخارجية، وأعمال التحديث والترميم والصيانة بمنشآت ووحدات الجامعة المختلفة.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، ومن الجهاز الإدارى: المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.