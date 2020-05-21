جامعة كفر الشيخ: فرق لتعقيم المنشآت والمدن الجامعية لمواجهة كورونا

تواصل جامعة كفر الشيخ، عمليات التطهير والتعقيم للمدن الجامعية لضمان تحقيق وتوفير أعلى مستويات السلامة، وذلك ضمن عمليات التعقيم بالجامعة والتي تنفذها فرق التعقيم في الكليات والمستشفيات والمدن الجامعية والمكاتب الإدارية لمكافحة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على إجراء حملات التعقيم والتطهير النظافة ومراجعة مرافق المدينة الجامعية بصفة يومية والتي تم تخصيصها لحالات العزل الصحي في إطار استمرار تنفيذ وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره، مشيرا إلى التواصل المستمر والمتابعة اليومية لأحوال المصريين العالقين العائدين بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية فترة الإقامة لتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والسلامة للنزلاء.

وكانت المدينة الجامعية بنات، قد استقبلت 782 مواطنا مصريا من العالقين بالمملكة العربية السعودية تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدا بالجهود المبذولة للدولة وما اتخذه مجلس الوزراء وجهود ووزير التعليم العالي ، وجهات الاختصاص المعنية ، فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته واتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف الآثار المترتبة مبيناً ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة وتكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية ذات العلاقة خلال هذه الفترة الاستثنائية.