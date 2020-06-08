نجوم الفن يدعمون كريم قاسم بعد إعلان إصابته بكورونا: سلامتك يا كيكو

مظاهرة حب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان الفنان كريم قاسم إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله في مرحلة الشفاء.

وقال الفنان خالد أنور: "ألف سلامة يا حبيبي"، بينما قالت الفنانة مايان السيد: "حمد لله على السلامة، وشكرا إنك نشرت ذلك الفيديو".

بينما قالت الفنانة هند عبدالحليم: "ألف سلامة عليك يا كريم ربنا يقومك بالسلامة"، ودعمه الفنان مصطفى خاطر: "حمد الله على سلامتك".

وقال الفنان أحمد السعدني: "حمد لله على سلامتك يا كيكو"، بينما قالت الفنانة جميلة عوض: "ألف سلامة عليك يا كريم".

يذكر أن الفنان كريم قاسم، كشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الماضية، نافيا أن تكون الإصابة متعلقة بحفل مسلسل "لما كنا صغيرين" بالجونة.