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نجوم الفن يدعمون كريم قاسم بعد إعلان إصابته بكورونا: سلامتك يا كيكو

كتب:

ضحى محمد
02:53 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
كريم قاسم

كريم قاسم

مظاهرة حب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان الفنان كريم قاسم إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله في مرحلة الشفاء.

وقال الفنان خالد أنور: "ألف سلامة يا حبيبي"، بينما قالت الفنانة مايان السيد: "حمد لله على السلامة، وشكرا إنك نشرت ذلك الفيديو".

بينما قالت الفنانة هند عبدالحليم: "ألف سلامة عليك يا كريم ربنا يقومك بالسلامة"، ودعمه الفنان مصطفى خاطر: "حمد الله على سلامتك".

وقال الفنان أحمد السعدني: "حمد لله على سلامتك يا كيكو"، بينما قالت الفنانة جميلة عوض: "ألف سلامة عليك يا كريم".

يذكر أن الفنان كريم قاسم، كشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الماضية، نافيا أن تكون الإصابة متعلقة بحفل مسلسل "لما كنا صغيرين" بالجونة.