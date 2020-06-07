فيديو.. كريم قاسم يتحدث عن تجربة إصابته بكورونا: المرض مش عيب

تحدث الفنان كريم قاسم، عن تجربة إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر مقطع فيديو نشره بحسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، معلقا: "تجربتي مع كورونا .. المرض مش عيب".

وقال "قاسم" عبر الفيديو: "أنا بعمل الفيديو ده علشان بحكي عن تجربتي وأنا كنت ناوي أعمل فيديوهات أحكي عن تجربتي منذ الإصابة، ولكن جيه وقت مقدرتش أعملها بسبب الأعراض".

وكان الفنان كريم قاسم، كشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، خلال الأيام الماضية، نافياً أن تكون الإصابة متعلقة بحفل مسلسل "لما كنا صغيرين" بالجونة.

ونفى كريم قاسم الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج، للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين".

وقال كريم لـ"الوطن": "بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلاً".