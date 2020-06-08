ضبط أدوية مستشفيات الحكومية وأخرى مخدرة ومستلزمات طبية داخل مخزن بدون ترخيص

تمكن فريق إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط بالتنسيق وهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط أدوية أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية وأخرى مخدرة ومستلزمات طبية وأجهزة تنفس بلغت قيمتها 320 ألف جنيه داخل بدروم مستخدم كمخزن أدوية بدون ترخيص.

كانت قد وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط مفادها وجود مخزن تحت الأرض بدون ترخيص يحتوى على أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية وأخرى مخدرة ومستلزمات طبية بغرض بيعها بالسوق السوداء

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة برئاسة المقدم أحمد شبراوى عضو هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط وبالتنسيق وإدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي وتحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وجرى ضبط مخزن غير مرخص تحت سطح الأرض يحتوى بداخله علي كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالمستشفيات الحكومية تمثلت في "أدوية مدرجة جدول أول نفسية وعصبية وجدول 3 مخدرات 88 أمبول و4400 جوانتي جراحى و10500 كمامة طبية و 498 جهاز فاركولين و 3226 مستلزمات طبية متنوعة (كانيولا طبيةأنبوبة حنجريةكيس جمع بول_انابيب شفط مخاط) و 3350 سرنجات طبية و 600 علبة أدوية مستشفيات وعطاءات ومناقصات حكومية.

ومن جانبه، أكد دكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط ان قيمة إجمالى المضبوطات بلغت ٣٢٠ الف جنيه.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.