معيط: مستهدفنا من عجز الموازنة أصبح 7.9% بدلا من 7.2% بسبب كورونا

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2019 - 2020 والذي سينتهي نهاية شهر يونيو الجاري، فأوضح أن الوزارة كانت تتوقع أن يكون عجز الموازنة في حدود 7.2% وهو معدل نزول كبير بعد أن كان العجز يُسجل في بعض السنوات 17%.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه في ظل تراجع الإيرادات بسبب تأثر قطاعات اقتصادية واسعة مثل السياحة والمطاعم والكافيهات والطيران المدني والمسارح بجائحة كورونا انعكس على جانب إيرادات الدولة وفي المقابل زاد الإنفاق في مجالات وقطاعات أخرى مثل القطاع الصحي في ظل الجائحة، إضافة لتأمين احتياجات الدولة في القطاع الغذائي ومساندة القطاعات المتضررة، وفقا لخطة الدولة لمجابهة تداعيات الفيروس عبر دعم القطاعات المتوقفة، وبالتالي كل هذه الإجراءات أدت إلى الضغط على جانب الإنفاق مصحوبًا بتراجع في الإيرادات.

وتابع: "بالتالي قمنا بتعديل عجز الموازنة المتوقع من 7.2 إلى 7.9 بنهاية يونيو الجاري"، مشيرًا إلى أن الانضباط المالي للسياسات المالية خلال الـ4 سنوات الماضية منذ الإصلاح الاقتصادي ساعدنا كثيرًا حتى الآن، وهو جانب جعل المؤسسات الدولية والتصنيف في تعزيز ثقتها في الاقتصاد المصري حتى في ظل الجائحة.