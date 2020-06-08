بينها مدينة زويل للعلوم.. جامعات تكنولوجية أنشئت منذ يوليو 2014

على قدم وساق، عمل قطاع التعليم العالي خلال الـ6 سنوات الأخيرة، حتى ينجز العديد من المشروعات المنتظرة، ومنها إنشاء الجامعات وخاصة التكنولوجية منها، حتى حقق نجاح كبير.

5 جامعات تكنولوجية جرى بنائها في الفترة بين شهر يوليو 2014، وحتى يوليو 2020، من أجل رفعة تعليم مصر وتقدمه، وتستعرض "الوطن" تفاصيل تلك الجامعات في السطور التالية:

الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

توجد هذه الجامعة في القاهرة وأنشئت بين 2018 - 2019.

الجامعة التكنولوجية في قويسنا

توجد هذه الجامعة في المنوفية، وبدأ بناؤها عام 2018، بهدف زيادة أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات.

الجامعة التكنولوجية في بني سويف

توجد هذه الجامعة في بني سويف، وبدأ العمل فيها من 2018 إلى 2019، والهدف منها خدمة العملية البحثية والتعليمية.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

توجد هذه المدينة في الجيزة، وجرى بدأ العمل في المرحلة الأولى بها في عام 2014.

تشطيب وتجهيـز المقـر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات

يوجد هذا المشروع في القاهرة، وبدأ العمل في مشروع تشطيب، وتجهيز المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، المرحلة الأولى، في 2012 وجرى الانتهاء منه عام 2017.