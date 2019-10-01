قال وزير التعليم العالي، إن الشعب المصري سيشاهد العام المقبل إنشاء جامعات جديدة في مدينة الجلالة والعلمين وغيرها من الجامعات الجديدة، حيث كان من الممكن فتح تلك الجامعات أمام الطلاب بشكل جزئي العام الحالي، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة استكمال المشروعات لنهايتها بالكامل قبل افتتاحها.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن تكلفة إنشاء الجامعات التكنولوجية في بني سويف والقاهرة الجديدة ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية تكلفت 3.5 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تستثمر بعشرات المليارات في إنشاء جامعات على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلى أن هناك استثمارات ضخمة في إنشاء الجامعات تتم في مصر، حيث إن العام المقبل سيرى الجميع افتتاح العديد من الجامعات الجديدة، مؤكدًا أن بعض الجامعات فتحت وبدأت الدراسة منذ العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة مثل الجامعة الكندية، وسيتم افتتاح الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية أيضا، وكذلك فرع للجامعة البريطانية.

وتابع: "سيكون ليس هناك داعٍ لسفر الطلاب إلى الخارج من أجل الحصول على شهادات تخرج دولية، وسنقدم تعليما راقيا للطلاب، وأهالي الطلاب قالوا لنا إننا لم نكن نحلم بالطفرة التي حدثت في التعليم الفني، وهذا الكلام أثلج صدورنا".