اليوم.. الحكم على 34 متهما في "اقتحام قسم التبين"

تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، حكمها على 34 متهما في واقعة اقتحام قسم شرطة التبين، التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في نوفمبر 2016، أحكاما بالسجن المشدد مددا مختلفة بحق المتهمين، وتقدم المتهمون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت، في يوليو 2018، بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.