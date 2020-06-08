ريهام سعيد تعلق على إيقاف مذيعات النهار: حقي مبيرجعش بالشماتة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو تعلق خلاله على إيقاف مذيعات النهار.

وقالت ريهام بشأن الإعلامية دعاء فاروق، إنها قيمة كبيرة والجمهور يحبها، ولا يمكن أن نخسرها، وقريبة من القلب، وهذا الوقف ما هو إلا مجرد تقنين لأوضاعهم واستكمال أوراقهم.

وبشأن الرسائل التي وصلتها بأن حقها عاد، قالت: "أنا لم أشمت في شخص، وحقي مبيرجعش بالشماتة، والمقارنة غير مقبولة، فأنا لم أخذ مكان أحد، ولا أحد أخذ مكاني، لكن أي شخص حاول تشويه صورتي ربنا موجود، وسوف يعطيني الأفضل".

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بمنع ظهور بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، المذيعات في قناة النهار، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.