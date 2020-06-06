ريهام سعيد تطلب 100 ألف جنيه تعويضا من سما المصري

استمعت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم، للمحامي شعبان سعيد، وكيل الإعلامية ريهام سعيد، والذي ادعى مدنيا ضد سما المصري بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، في القضية التي تواجه فيها الأخيرة اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور.

وأضاف سعيد في مرافعته، أن موكلته أضيرت من جراء أفعال المتهة سما المصري، ومنها أضرار شخصية لا سيما أن موكلته أم ولديها أبناء، فضلا عن أضرار أخرى غير مباشرة كونها إعلامية تسافر دول العالم ويواجهها الأشخاص بأن المتهمة من بلدها وتسيئ لكل مصري.

وأكد محامي الإعلامية انضمامه للنيابة العامة في طلبتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتمهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع الكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق.