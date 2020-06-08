أستاذ علاقات دولية: نظام أردوغان يستخدم ليبيا للضغط على أوروبا

تحدث الدكتور عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية، عن أن هناك نشاطا واسعا ومحاولات من الفاعل المؤثر وهو تركيا لمحاولة إعادة المعادلة الليبية وفرض واقع عسكري جديد في المنطقة مما يتناسب مع المصالح الاستراتيجية التركية.

وقال قناة، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية TEN، إن المبادرة المصرية هي الحل الرئيسي الأهم للأزمة الليبية، وهذه المبادرة عليها اتفاق دولي، وأن نظام أردوغان اليوم يستخدم المعادلة الليبية كأداة ضغط على المنظومة الأوروبية لمحاولة البعد عن الداخل التركي المتأجج سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وتابع، أن موسكو معنية بالتوصل للحل السياسي في ليبيا، والتصريحات الأمريكية وأن هناك تدخلات غير شرعية ومحاولات استغلال الأزمة الليبية، وهناك تنسيق بين روسيا وتركيا حول الملف الليبي، وهذا لا يعني وجود توافق على الاداء التركي في ليبيا، معتقدًا أن الجانب الروسي يتبني الموقف المصري تجاه الازمة الليبية، ويؤيد وقف إطلاق النار والحل السياسي للأزمة الليبية.