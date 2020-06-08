رئيس الوزراء يوجه بإنشاء وحدة لمنح "رخصة ذهبية" لشركات الاستثمار

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وجه بإنشاء وحدة للرخصة الذهبية للشركات، فالمادة 20 من قانون الاستثمار تتيح منح الشركات رخصة ذهبية، وهي رخصة واحدة تصدر من مجلس الوزراء، وتشمل تراخيص بناء وتشغيل وتغنى عن أي إجراء آخر بما يعزز من جاذبية السوق المحلية الاستثمارية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر".

وأضاف "عبد الوهاب"، أن الرخصة الذهبية تُعد موافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك ترخيص البناء والعقارات، دون الحاجة لأي إجراء آخر، فالشركات تؤسس بغرض مشروعات إستراتيجية تهدف للتنمية والمشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والعام، وأنشطة مرافق عامة والطاقة والبنية التحتية، وهناك شروط تتم مراجعتها ويتم عرضها على رئيس الوزراء للاستصدار الموافقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه من يريد الحصول علي الرخصة الذهبية يجب أن يقوم بإنشاء شركات من أجل المشروعات الإستراتيجية أو مشروعات قومية، فالاستثمار لا يقتصر على تأسيس الشركات فقط لكنه يتابع الشركات بعد تأسيسها وأعمالها في مصر.