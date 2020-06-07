الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقى رئيس مجموعة "بيبسيكو مصر"

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيبسيكو مصر"، اليوم؛ لمناقشة الخطط الاستثمارية للمجموعة خلال المرحلة الحالية، والتي تتضمن الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج للشركتين التابعتين للمجموعة وهما شركتي "بيبسي كولا مصر" و"شيبسي" للصناعات الغذائية، وكذا الاستثمار في التكنولوجيا والتنمية المستدامة ومشروعات التنمية المجتمعية.

واستهل المستشار محمد عبدالوهاب اللقاء، بالتأكيد أن الاجتماعات واللقاءات التي تقوم بها هيئة الاستثمار مع الشركات العاملة في مصر تأتي ضمن خطة عمل للتواصل مع الشركات القائمة التي تسعى للتوسع؛ وذلك لبحث خطط استثماراتها المستقبلية وإزالة أي تحديات قد تواجهها، موضحاً في هذا الصدد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يسهم في الحفاظ على ارتفاع معدلات النمو، لافتاً إلى أن فريق العمل بالهيئة يتواصل على مدار الساعة مع الشركات التي تعتزم التوسع في نشاطها بمصر.

و خلال اللقاء، عرض رئيس الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة لمجموعة "بيبسيكو مصر" في المناطق الاستثمارية، وكذا الخدمات التي تحصل عليها الشركات التي تعمل تحت مظلتها، إلى جانب الفرص المتاحة في المناطق الحرة التابعة للهيئة، وذلك في إطار تشجيع الشركة على أن تصبح مصر مركزاً إقليميا لأعمال المجموعة في منطقة شمال إفريقيا.

من جانبه، وجّه رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيبسيكو مصر" الشكر لرئيس الهيئة على الدعوة لهذا الاجتماع المُثمر، مؤكداً أنه يدل على اهتمام وحرص الحكومة على استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، والتي حققت نتائج إيجابية فعّالة قبل أزمة جائحة " كورونا" العالمية، مما جعل الاقتصاد الوطني يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص التقلبات الفجائية، مشيراً إلى أن عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها، وعودة الحياة الى طبيعتها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، هو الأمر الحيوي الذي يضمن الحفاظ على مسار اقتصادي آمن.

كما أكد محمد شلباية أن مجموعة "بيبسيكو" العالمية تعتبر مصر من الأسواق الاستراتيجية، والتي حظيت باهتمامها منذ أن عملت بها من أكثر من 70 عاماً، موضحاً أن الشركة تلتزم بضخ استثمارات تبلغ 515 مليون دولار في السوق المصري خلال الفترة من 2018 إلى 2021 منها 100 مليون دولار خلال العام الحالي، إضافة إلى التركيز على الاستعانة بأحدث التكنولوجيات لخطوط الإنتاج وتنفيذ برنامج زراعة رائد يعد الثاني على مستوى "بيبسيكو" العالمية، إلى جانب توجيه اهتمام قوى لبرامج المسئولية المجتمعية، لإيجاد قيمة مضافة في العديد من القطاعات وعلى رأسها تمكين المرأة وريادة الأعمال، بجانب المساهمة في إجراءات مواجهة تداعيات أزمة "كورونا" في القطاعين الصحي والمجتمعي.