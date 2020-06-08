جامعة حلوان تعلن ضوابط امتحانات الوافدين بالدراسات العليا

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الإجراءات المقرر تطبيقها على امتحانات الدراسات العليا بالنسبة للطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسة في الجامعة، بعد قرار تعليق الدراسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومعظم دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة، أنّه جرى تحديد عدد من الإجراءات المقترحة للطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسات العليا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنّه فيما يتعلق بامتحانات الدراسات العليا، بالنسبة للطلاب الوافدين الموجودين على أرض مصر، تعقد امتحاناتهم بعد انتهاء تعليق الدراسة وفقا للجداول الزمنية التي تعلنها الكليات.

وبالنسبة للطلاب الوافدين الموجودين خارج مصر حاليا، تقرر تأجيل عقد امتحاناتهم حين تمكنهم من العودة إلى مصر، وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم لمصر طبقا لجوازات السفر، على ألا تحتسب هذه الفترة من التوقف ضمن المدد المحددة لإتمام الدرجة العلمية.

وبشأن امتحانات المواد التكميلية، تقرر تأجيل الاختبارات ويعقد امتحان في صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة، عند التحقق من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا لجوازات السفر.

وعن شرط الحصول على شهادة إجادة للغة الأجنبية، يتم اعتباره شرطا لمنح الدرجة، بدلا من كونه شرطا لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة.

أما عن الرسوم الدراسية، فسيتم إسقاط المدة بين موعد عقد اختبار الطالب وفقا لجدول الامتحانات بالكلية، وموعد دخوله الاختبار الفعلي من الرسوم الدراسية.

حال حصول الطالب على اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في الماجستير والدكتوراه، ولم يناقش خلال المدة المحددة نتيجة وجودة خارج البلاد، لا يطالب بسداد أي رسوم إضافية.