 رئيس جامعة طنطا يتواصل مع الطلاب الوافدين بـ"فيديو كونفرانس"

عقد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، لقاءًا مع عدد كبير من الطلاب الوافدين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتعريفهم باستعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد "سبع" أن الجامعة ستذلل كافة العقبات أمامهم في ظل أزمة كورونا، وذلك في حضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، للرد على كافة استفسارات الطلاب الوافدين المقيدين بالجامعة في السنوات النهائية والنقل والبرامج الجديدة.

وأوضح أن اللقاء تم مع الطلاب الوافدين من مختلف البدان العربية والأفريقية، مؤكدًا حرصه على طمأنة الطلاب، ومراعاة الظروف الراهنة في ظل أزمة كورونا وتوقف حركة الطيران عند إعداد مواعيد الامتحانات للوافدين بالفرق النهائية.

من جانبه قال الدكتور الرفاعي مبارك، أن اللقاء استهدف الرد على استفسارات الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس بشأن الاختبارات ومواعيدها، وآليات التقدم لها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكدًا أن الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس سيسري عليهم نفس الضوابط التي تطبق على الطلاب المصريين سواء في سنوات النقل أو السنوات النهائية.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم توضيح الرؤية لطلاب الدراسات العليا الوافدين، والآليات الواجب اتباعها في المرحلة القادمة، موضحًا إمكانية أداء الطلاب الوافدين لدورات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، والحصول على محتواها العملي "أون لاين" عبر موقع الجامعة.

بدوره، قدم الدكتور عماد عتمان، رؤية الجامعة عن التوعية وطرق مكافحة فيروس كورونا وتقديم الدعم النفسي للطلاب الوافدين، مؤكدًا إنشاء آلية للتواصل بشكل مستمر عبر الإنترنت للرد على أي استفسارات الطلاب الوافدين خلال أزمة كورونا.

فيما أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بالجامعة، أنه تم تحديد البرنامج الصيفي للطلاب الوافدين سواء بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، والرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بنظام التدريس والامتحانات للفرق الستة بالكلية.

يُذكر أنه تم إعداد اللقاء والتواصل مع الطلاب الوافدين عبر "فيديو كونفرانس" من خلال الدكتور أسامة بدر مدير إدارة شئون الوافدين، بالتعاون مع الدكتور حسام زيتون مدير وحدة التعاون الدولي بالجامعة.