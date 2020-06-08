البيئة: عملنا على 118 مشروعا لمنع التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن الوزارة عملت على 118 مشروعا وفق محورين، أولهما الحد من التلوث سواء في الماء أو الهواء أو انبعاثات الاحتباس الحراري، والمحور الثاني هو الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير بنية المحميات الطبيعية.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه قد تم ربط 136 مدخنة بشبكة قومية لربط الانبعاثات الصناعية لإتمام عملية المراقبة للحيود التي تحدث للمصانع بأماكن معينة، موضحة أنه قد تم العمل في المناطق الساحلية والتي تمثلت في تطهير البحيرات وخفض أحمال التلوث في بحيرة مريوط، وكان أحد أكبر المشروعات التي تمت في الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة لا تقل عن 9 ملايين دولار على مدى 4 سنوات.

وأكدت أن الوزارة عملت على 12 محمية طبيعية من أصل 30 محمية لرفع البنية التحتية الخاصة بها وإنشاء "مركز للزوار" فيهم مع دمج المجتمع المحلي الذي يقطن بجوار تلك المحميات لإيجاد فرص عمل مستدامة في تلك المحميات، ما أدى إلى رفع الدخل الخاص بالسكان المحليين من 180% إلى 400% خلال عام واحد، مشيرة إلى أن الوزارة لا تعمل على تهميش المجتمع المحلي المتواجد بجانب المحميات الطبيعية، وسيظل جزءا مهما من عمليات التنمية.