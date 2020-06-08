وزيري: مصر من الدول العشر الأوائل في الاكتشافات الأثرية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه وفي إطار الاكتشافات التي أجرتها مصر للمناطق الأثرية بداية من يناير 2017 وحتى الآن جعلت مصر واحدة من الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كبعثات مصرية خالصة.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك البعثات المصرية استطاعت تسليط الضوء على قوة البعثات المصرية في مجال الاكتشافات بالرغم من وجود أكثر 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر منذ عدة سنوات: "السبق والتميز كان للبعثات المصرية"، موضحا أن خبيئة العساسيف تضمت 31 تابوتا خشبيا ملونا في البر الغربي بالأقصر، وخبيئة الممياوات الخاصة بالحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة، كما تم الكشف عن أول جعران وشبل أسد محنطين.

وأكد أن هناك عددا كبيرا من المتاحف ممن توقف العمل عليها في عام 2007، حتى استئنف العمل في عام 2017 ومنها متحف سوهاج والذي وضع حجر أساسه في فترة التسعينات، مشيرا إلى أن متحف الغردقة قد تم إنشاؤه بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، بخلاف تقديم وتشغيل الخدمات في المناطق الأثرية تمت في آثار الأهرامات لأول مرة مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته تتابع جيدا كل الأنشطة التي تقوم بها وزارة الأثار على كافة الأصعدة سواء إنشاء المتاحف أو ترميم الاكتشافات الأثرية التي غيرت من وجه مصر أمام دول العالم، والآثار هي القوى الناعمة لمصر".