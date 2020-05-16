"النواب الأمريكي" يناقش مشروع قانون إنقاذ لعلاج أثار كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أمس الجمعة، على إجراء سيعطي الضوء الأخضر لمناقشة والتصويت على مشروع قانون لحزمة إنقاذ جديدة ترتبط بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ومشروع قانون حزمة الإنقاذ هذه بقيمة 3 تريليونات دولار، علما أنه يوجد مقترح للسماح بالتصويت بالإنابة في مجلس النواب.ومهدت الخطوة الإجرائية لمشروعي القانون، والتي لاقت تأييد 207 أصوات مقابل رفض 199، الطريق أمام التصويت في وقت لاحق اليوم على الإجراءات.

ويواجه مشروع قانون حزمة الإنقاذ المرتبطة بكورونا المستجد معارضة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وفي البيت الأبيض. ويعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ.

بدوره، رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أيضا هذا الاقتراح، واصفا إياه بأنه "لائحة أمنيات".ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة، كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

جدير بالذكر، أن ترامب وقّع 4 قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن كورونا المستجد، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.