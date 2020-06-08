إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شن حملة إزالة فورية بإرشاد مندوبي الجمعيات الزراعية لعدد 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمنطقة الكيلو 6 بنطاق جمعية الفردان وعدد 2 حالة تعدى بنطاق جمعية العاشر من رمضان بمساحة إجمالية قدرها 1300 مترمربع تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته المشددة لتفعيل الإزالات الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية.

وأشار حمزة، إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية الأمن ومسئولي حماية الأراضى بمديرية الزراعة وتحت إشراف إبراهيم مطر رئيس قرية الفردان وياسر عميرة سكرتير عام القرية، كما تم تسليم عدد 7 عقود تقنين مبانى للمواطنين الجادين بعد اعتمادها من الوزيرالمحافظ بحسب لجنة التقنين لحالات سابقة، مؤكدا استمرار حملات الإزالة ومتابعة التعديات وإزالتها فور وقوعها حفظا على أملاك الدولة.