خروج آخر 5 حالات تعافي من كورونا محجوزين بحجر صحي العجمي

فرحة عارمة شهدتها أروقة مستشفى العجمي العام للحجر الصحي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، وذلك مع خروج آخر 5 حالات تعافي محجوزين داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، وتعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 217 حالات، بعد تعافي 5 حالات صباحا اليوم، وظهور نتائج التحاليل سلبية وجميع أعمارهم متفاوتة.

وأكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير الحجر الصحي في الإسكندرية، إن عدد التعافي ارتفع إلى 5 حالات اليوم، بعد ظهور نتائج التحاليل، لافتا إلى أن آخر حالات كانت تحتجز في قسم الطوارئ بالمستشفى.