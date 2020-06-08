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خروج آخر 5 حالات تعافي من كورونا محجوزين بحجر صحي العجمي

كتب:

مروة مرسى
11:24 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
مديرة مستشفي العجمى للحجر الصحي في الإسكندرية

مديرة مستشفي العجمى للحجر الصحي في الإسكندرية

فرحة عارمة شهدتها أروقة مستشفى العجمي العام للحجر الصحي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، وذلك مع خروج آخر 5 حالات تعافي محجوزين داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، وتعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 217 حالات، بعد تعافي 5 حالات صباحا اليوم، وظهور نتائج التحاليل سلبية وجميع أعمارهم متفاوتة.

وأكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير الحجر الصحي في الإسكندرية، إن عدد التعافي ارتفع إلى 5 حالات اليوم، بعد ظهور نتائج التحاليل، لافتا إلى أن آخر حالات كانت تحتجز في قسم الطوارئ بالمستشفى.