الصين: بدء تجارب سريرية لجسم مضاد محايد ضد فيروس كورونا

أعلنت لجنة العلم والتكنولوجيا في شنجهاي، انطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية لجسم مضاد محايد ضد فيروس كورونا الجديد، حيث تلقى المريض الأول من مستشفى "هواشان" بجامعة "فودان" بشنجهاي حقنة "جيه إس 016" (JS016).

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أن هذه هي أول تجربة سريرية في العالم للجسم المضاد على مشارك بشري بصحة جيدة بعد الانتهاء من الاختبارات المعملية والحيوانية، مشيرة إلى أن الجسم المضاد دخل المرحلة التجريبية السريرية بعد موافقة مصلحة الدولة للمنتجات الطبية، حيث تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة الأدوية الحيوية "جيونشي" للعلوم البيولوجية ومعهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتهدف التجربة عشوائية الاختيار إلى تقييم التحمل والسلامة والخصائص الحرائكية للدواء والقدرة المناعية للمضاد الجديد بين السكان الصينيين، لتوفير أساس للدراسات السريرية اللاحقة للجسم المضاد.وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في جيونشي للعلوم البيولوجية "فنغ هوي" إن المضاد بعد حقنه في جسم الإنسان يمنع ارتباط الفيروسات بشكل فعال بمستقبل سطح الخلية المضيفة "إيه سي إي 2" (ACE2).

وتوقع هوي أن يكون علاج الأجسام المضادة المحايدة هو خيار العلاج الأول في محاربة كوفيد-19، لافتا إلى أن المضاد يمكن أن يستهدف بدقة فيروس كورونا الجديد ويمنع تكرار الفيروس.