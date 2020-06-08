ضبط 21138 عبوة مستلزمات طبية تم حجبها عن الأسواق لبيعها بأسعار السوق السوداء بالإسكندرية

إستمراراً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .. فقد كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها بتوجيه عدة حملات إستهدفت المخازن والمنشآت غير المرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن الأسواق وتقليل المعروض منها لرفع أسعارها.. وقد أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد (3) قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق بمضبوطات بلغت (21138 "كمامة، جوانتى، عبوة مطهر").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.