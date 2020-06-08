ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام (3) من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية".. بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإتخاذهم من إحدى المناطق الزراعية كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- 283 لفافة لمخدر الهيروين- مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 18 قطعة لمخدر الحشيش

كما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام (سائق - مقيم بدائرة المركز)..بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءت تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية".. وبحوزته (18 قطعة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.