ضبط قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بإجمالي نحو 200 ألف دولار

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- تزوير أوراق- كسب غير مشروع" متهم فيها (9) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (88 ألف دولار أمريكى – 822,500 ألف جنيه مصرى) تم ضبطها نقدياً ، وكذا (110 ألف دولار أمريكى –24 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً، بإجمالي نحو 200 ألف دولار، وكذا غسل أموال قدرت قيمتها بحوالى (3 مليون جنيه تقريباً) .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام إثنين من مسئولى الأحياء بالقاهرة بإستغلال موقعهما الوظيفى والإتجار بالوظيفة العامة والتربح منها والتواطؤ مع أحد الأشخاص "متوفى" والإتفاق على تزوير بيانات إستصدار رخصة تعلية للعقار ملكه بمنطقة البساتين وإثبات أن العقار مسموح له بالتعلية ومطابق لإشتراطات التعلية بالمنطقة -على خلاف الحقيقة- مما مكنه من الحصول على رخصة لتعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الحادى عشر وتمكينه من إتمام بناء برج سكنى بإرتفاع أحد عشر دور بالمخالفة للقانون والإشتراطات البنائية بالمنطقة والتربح من بيع الوحدات السكنيه دون وجه حق.

ومن خلال تشكيل لجنه من المختصين ورد تقرير الحى مؤكداً لما تضمنته التحريات وأمكن الحصول على كافـة المستندات الرسمية التى تؤيد الواقعة.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين.. وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بالواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.