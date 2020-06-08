 خلال 24 ساعة.. ضبط 158 قطعة سلاح و203 قضية مخدرات وتنفيذ نحو 53 ألف حكم 

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 158 قطعة سلاح نارى، بحوزة 136 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية .

(29) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(104) فرد محلى.

(877) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة.

ضبط (177) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (52942) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(262) حكم جناية.

(14835) حكم حبس جزئى.

(2803) حكم حبس مستأنف.

(26691) حكم غرامة.

(8351) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (203) قضية مخدرات بحوزة (216) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (250,20 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (180,6 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (635,2 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت (710,2 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (275 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (895,2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (520 جرام).

عدد (11308) قرص مخدر.

فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (36) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (143) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19983) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (83) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.