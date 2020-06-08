مصر تطرح سندات خزانة بـ7 مليارات جنيه اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، طرح سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه.

وأكد المركزي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أنّ قيمة الطرح الأول 3.7 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني 3.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.