كريم رمزي يكشف تطور حالته بعد إصابته بكورونا: ربنا بيجرب إيماننا

طمأن الإعلامي الرياضي كريم رمزي، المذيع بقناة on تايم سبورت، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حالته الصحية بعد إعلان إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وكتب "كريم"، عبر حسابه على موقع فيس بوك: "حلاوة التجربة، كنت مأجل الكلمتين دول لحد ما ربنا يتمم شفائي تماما، بس شوفت إن في حالة سلبية كدة عند كل الناس تقريبا فقولت أخش اقول كلمتين وأشكركم".

وأضاف: "أنا اليومين اللي فاتوا دول في تجربة ربنا ليا بالفيروس، شوفت فيها أحلى أيام حياتي أحلى حب من كل الناس، أنا شفت اللي عمر ما خيالي كان ممكن يجيبه والله من حب، نفسي أشكر كل واحد بالاسم كلكم ناس عظيمة بس للأسف هنسى أكيد".

وتابع: "أنا الحمد لله بقيت زي الفل وكلها يومين تلاتة وأبقى كويس بنسبة كاملة وده بفضل ربنا ودعواتكم، هكلمكم لاحقًا كتير عن تجربة المرض وسهولتها وإزاي تعدي منها بيسر تام، بس الأول هقولكم حاجة مختصرة في التجربة دي، متخافوش من الأخبار السلبية ربنا بس بيجربكم وبيجرب إيمانكم، اللي خلق الدكتور والعلاج وخلاك تخف من الأمراض هو الأجدر يخففك مباشرة لو عجز الدكتور أو العلاج".