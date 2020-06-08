وزير العدل الأمريكي: لا داعي لتعديل قوانين الشرطة

مع تراجع حدة الاحتجاجات في الولايات المتحدة، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، بعد أيام متواصلة من التظاهرات ضد مقتل جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس، أكد وزير العدل الأمريكي ويليام بار أن النظام القانوني في البلاد ليس عنصريا، بشكل منهجي، معارضا الدعوات لتعديل القوانين المتعلقة بعمل الشرطة.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" مساء أمس، لا تزال هناك عنصرية في الولايات المتحدة، لكنني لا أعتقد أن نظام إنفاذ القانون عنصري"، مضيفا مع ذلك أتفهم - مع عدم ثقة بعض المجتمع الأميركي الأفريقي"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأضاف: أعتقد أنه يجب أن ندرك أن مؤسساتنا كانت عنصرية بشكل صريح في الماضي، لكن منذ ستينيات القرن الماضي، بدأنا مرحلة إصلاح، وقد تم إحراز تقدم كبير، ولعل الجيش هو أحد أفضل الأمثلة على ذلك."