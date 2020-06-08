أسرة مصاب بكورونا تكشف دور النيابة بعد مطالبة مستشفى خاص 240 ألف جنيه

كشفت أسرة مصاب بفيروس كورونا عن دور النيابة العامة ومساندتها لهم في واقعة خلاف الأسرة مع مستشفى خاص رفض خروج المصاب بعد تماثله للشفاء إلا بعد سداد 240 ألف جنيه.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على "MBC" شرح أحمد مصطفى نجل المصاب دور النيابة العامة الاحترافى، وتدخلها الإيجابى ورصدها اللحظى والفعلى، أمام موقف المستشفى بمنع والده من الخروج قبل دفع الأتعاب.

وذكر أن "وكيل النيابة أجرى التحقيقات مع إدارة المستشفى لأكثر من 4 ساعات، مستطردًا : "النيابة وقفت جدًا معانا وتفهمت الموقف، ووكيل النيابة أصر إنه مش هيمشى غير لما والدى يخرج.. النائب العام كان متابع التحقيقات بنفسه"، مضيفًا: " محدش يقدر يمنع مواطن من الخروج من المستشفى طالما استقرت حالته ونحن متمسكون بتسعيرة المستشفى".

وأشار إلى أن وكيل النيابة تعهد بتشكيل لجنة وفحص الأمر، مضيفًا: "وكيل النيابة لم يغادر غير لما أطمن عن والدى وخرج من المستشفى"، معقبًا: "والدى راح البيت وكتبوله على أدوية والحمدالله صحته بحالة جيدة.. موقف النيابة العامة عظيم.. ومش ممكن يتم استغلالنا وإحنا تعبانين".