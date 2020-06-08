مقتل وفقدان 5 أشخاص في فيضانات بوسط الصين

لقي شخص واحد مصرعه، وفقد أربعة آخرون، بجانب تضرر أكثر من 93 ألف شخص، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مقاطعة هونان بوسط الصين.

وذكر مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة الصينية، في بيان اليوم، أن الأمطار التي تشهدها المنطقة منذ أواخر مايو، تسببت في فيضانات في أكثر من 20 محافظة وحيا وأدت إلى إجلاء 3205 أشخاص، مع تضرر البنية التحتية الصناعية والزراعية.

وأشار المركز إلى أن مستويات المياه تجاوزت الحد الأقصى لمستوى المياه خلال موسم الفيضانات، مشيرا إلى أن وجود تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية وكوارث ثانوية أخرى ناجمة عن الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.