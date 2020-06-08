تركيا: أوامر باعتقال 149 شخصا للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب في 2016

أصدرت السلطات التركية، أوامر باعتقال 149 شخصا معظمهم من قوات الأمن للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة 2016، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو 2016، تجرعت المعارضة التركية للقهر، والسجن والعزل من الوظائف، وأصبح مصير المعارض في "الدولة الأردوغانية" إما الانضمام لقوائم الموت المعروفة في تركيا أو أو الحبس بتهمة محاولة الانقلاب.

ونفت أحزاب المعارضة التركية دعمها لأي محاولة انقلاب جديدة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم اتهاماته المباشرة لها عبر وسائل الإعلام المؤيدة له، بتشكيل إمبراطورية الجريمة المنظمة المسلحة للإطاحة بالحكومة إلى بعض القوائم، بما في ذلك أسماء الآلاف الذين سيجري اعتقالهم واحتجازهم في حالة حدوث انقلاب.