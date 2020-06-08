"محامي شمال الجيزة" توفر لأعضائها مكملات غذائية وكحول ومستلزمات وقاية

أعلن مجلس نقابة محامي شمال الجيزة، عن توافر 200 علبة مكمل غذائي، يحتوي على "فيتامين وكالسيوم وماغنسيوم ود 3 وزنك"، للمحامين بالجيزة، بمقر النقابة، بالكيت كات.

وأشارت النقابة الفرعية في إعلانها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن سعر العلبة الواحدة 43 جنيها وربع، مدعومة لمحامي الفرعية ليصبح السعر 30 جنيها فقط، بالتعاون مع خالد صلاح المحامي.

كما أعلن مجلس الفرعية، بالتعاون مع هاني أمين المحامي، عن توافر عبوات كحول أثيلي تركيز 70% بمقر النقابة، بدءا من اليوم الاثنين، بجميع الاستراحات وبسعر التكلفه.

وأشار المجلس إلى أن العبوة بحجم 100 جرام سعرها فقط 10 جنيهات لمحامي الجيزة، متمنين للجميع السلامة.