حي شمال الجيزة يتابع أعمال دهان واجهات العقارات بالطريق الدائري

تابعت أجهزة حي شمال الجيزة، اليوم، الأعمال الجارية لدهان واجهات العقارات بالطريق الدائري التى تتم بالجهود الذاتية من قبل قاطني المنطقة.

وقام الحي بإنشاء غرفة الكهرباء البديلة ونقلها من نهر الطريق بشارع حسين مهران، تمهيداً لتوسعة الشارع وإعادة تخطيط المسارات المرورية وإنشاء (ميدان حسين مهران) ليكون متنفس حضاري للمنطقة، تمت هذه الأعمال تحت إشراف محمد نور الدين رئيس الحي، ورمضان عمارة نائب القطاع، وجمال سمير مدير المتابعة، والمهندس سامى لبيب مدير صيانة الطرق.

وأكد محمد نور رئيس الحي، علي تواصل الحملات لرفع الإشغالات ومخالفات البناء لضبط الشارع ورفع التعديات، لافتا إلي أن أجهزة الحي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.