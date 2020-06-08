عودة العالم الإيراني مجيد طاهري إلى بلاده بعد إفراج واشنطن عنه

عاد العالم الإيراني مجيد طاهري، صباح اليوم، إلى بلاده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري كان في استقبال طاهري لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي.

وسجن طاهري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 16 شهرا بعدما وجهت له تهمة انتهاك العقوبات الأمريكية، وتم الإفراج عنه بعد إطلاق إيران سراح مايكل وايت، العسكري الأمريكي السابق، الذي اعتقلته طهران مدّة سنتين تقريبًا.