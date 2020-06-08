"رونالد ريجان" تبحر إلى جنوب اليابان للمشاركة في مناورات عسكرية

غادرت حاملة الطائرات النووية الأمريكية "رونالد ريجان"، اليوم، قاعدة "يوكوسوكا" لكي تنفذ تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة إيوتو على بعد 1200 كيلومتر جنوب طوكيو، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، في تقرير، إن التدريبات ستنطلق في 12 يونيو، وسيتم خلالها التحقق من قدرة الطيارين على التحليق من على متن الحاملة.

وبعد ذلك ستتوجه هذه السفينة الحربية الأمريكية، في رحلة طويلة لتنفيذ مهام الدوريات البحرية.

وعادة ما تبحر حاملة الطائرات هذه في فترة أبريل - أكتوبر، إلى منطقة شرق آسيا لتجري مناورات مع حلفاء الولايات المتحدة هناك.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية،، هذا العام تأخر الإبحار بسبب إصابة 16 بحارا من "رونالد ريجان" بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبسبب ذلك، تم إلغاء دخول السفينة إلى كافة الموانئ، ولم يسمح للعناصر بالنزول إلى الشاطئ.