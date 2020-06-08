أسماء المحكوم عليهم بقضية اقتحام قسم التبين: سجن وغرامة 10 ملايين جنيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، 12 متهما في قضية اقتحام قسم التبين، بالسجن المشدد 15 سنة وهم كل من جمال عادل عبدالخالق، وصبحي قرني محمد، وحسام سعد، ومحمود عبدالغفار، ورجب عبدالغفار، ومحمد أبوزيد، ومحمد عبدالوهاب، وأيمن عبدالفتاح، ومحمد سعد أنور، ومحمد عبدالحميد، وعبدالرحمن أبوسريع، وأمين الهادي.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وهم كل من محمود زين، وخالد عيد، وسيد أبوسريع، ومنصور أحمد، وربيع عبدالجواد، وعمرو سلامة، وعبدالفضيل أحمد، وياسر محمد، وحازم محسن، ومحمد سعد، ومحمد جمعة، وجمال ربيع، بالسجن المشدد 10 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم كل من سيد سعد، وأحمد عبدالرحمن، وأحمد يسري، وأيمن ربيع، وإبراهيم يوسف، وخالد سمير، واسامة إبراهيم، وعلي أبو سريع، وإبراهيم فرج، وأحمد عكاشة.

وقررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة ما خربوه ومصادرة المضبوطات.