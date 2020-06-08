إثيوبيا تتحدى القانون.. آبي أحمد: تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

في تحدٍ جديد للقوانين الدولية، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن قرار تعبئة وملء سد النهضة لا رجعة فيه.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة مساءلة بالبرلمان الإثيوبي، نقلت فعالياتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وقال أحمد في كلمته التي نقلتها أيضا إذاعة "فانا" الإثيوبية: "لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين جراء سد النهضة، وتطوير سد النهضة هو من أجل نمو إثيوبيا بالمقام الأول".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "كما أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وفكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة".

وأشار آبي أحمد إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين هايليماريام، خاض صراعا وتحديا دبلوماسيا صعبا منذ بدء بناء سد النهضة.

واستدرك بقوله "يشعر الإثيوبيون الذين يعملون بالتزامن مع المفاوضات بالامتنان لأن بناء السد على قدم وساق، وسيمكنه دعم البلاد بنحو 4.9 مليار متر مكعب من المياه في هذا الشتاء".