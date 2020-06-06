الخارجية السودانية: يمكن حل قضايا عالقة حول سد النهضة إن حسنت النوايا

قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، اليوم الجمعة، إن الخرطوم شرحت لمجلس الأمن الدولي قبل أيام موقفها من فوائد سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا، ومآخذها عليه، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد بعثت برسالة لرئيس مجلس الأمن تضمنت "شرحاً للفوائد وكذلك نقاط المآخذ والقلق من سد النهضة".

وقالت أسماء عبدالله، في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث"، إن "هناك قضايا فنية عالقة" بشأن السد "يمكن حلها إن حسنت النوايا".

واعتبرت عبدالله، أنه "لا بد أن تكون هناك دراسات للآثار السلبية للسد وتبادل للمعلومات خاصةً حول كميات المياه القادمة من إثيوبيا نسبةً لوجود سد آخر هو سد الرصيرص" في السودان.

وشددت الوزيرة السودانية، على أن علاقة السودان بإثيوبيا "قوية"، لكنها أضافت: "لا بد من الإسراع في ترسيم الحدود حتى لا تتكرر المشاكل"، في إشارة إلى الحادث الحدودي الذي حدث مؤخراً بين البلدين.

وشددت على ضرورة "الإسراع في ترسيم الحدود وجلوس اللجان العسكرية مع بعضها لحل الإشكاليات".

أما عن الملف الليبي، فقالت الوزيرة إن موقف السودان "ثابت برفض تدخل أي دولة في شؤون ليبيا".