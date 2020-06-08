محافظ أسوان يعتمد درجات الحد الأدنى لمدارس الثانوى العام والفنى ويتابع تعفيم وتجهيزات لجان الثانوية العامة والأزهرية

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2020/2021 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 240 درجة ، كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) 140 درجة ، بينما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( فصول الخدمات ) 200 درجة ، في حين سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى تتراوح ما بين 255 درجة لمدارس التعليم المزدوج ( محطات شبكات مياه الشرب ) وحتى 140 درجة للمدارس الزراعية.. جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام قواعد التنسيق ، بجانب إعتماد محافظ أسوان لإعادة تسمية الهيكل التنظيمى لمديرية التربية والتعليم بالنسبة للوظائف الإشرافية العليا والإدارات النوعية والذى أشار إلى أنه متوقع قبول 24 ألف و 14 طالب وطالبة بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى حيث سيتم فتح الباب التقديم لملفات الطلاب في مدارس الثانوى العام والفنى من أول يوليو وحتى 10 سبتمبر القادم ، مؤكداً على أنه تم تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية بتهيئة كافة وسائل الراحة والآمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة من خلال توفير البوابات الإلكترونية والكشافات الحرارية وبنارات وملصقات التوعية مع إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان بتوقيتات زمنية محددة لكل إدارة تعليمية وخاصة أن المحافظ وجه بدعم أعمال التعقيم بـ 1،5 طن كحول للمدارس والمعاهد الأزهرية التى سيكون بها لجان إمتحانية .