شركات طيران خاصة تستعين بفرق طبية من الحجر الصحي على متن رحلاتها

علمت « الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن بعض شركات الطيران الخاصة، تعاقدت مع إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لتوقيع الكشف الطبي على عملائها خلال تواجدهم على متن رحلاتها الاستثنائية القادمة من الخارج، وذلك بهدف التيسير عليهم داخل صالات الوصول، للحد من الزحام.

وقال مصدر رسمي لـ "الوطن"، إنه تم إبرام اتفاق ثنائي بين بعض شركات الطيران المدني الخاصة، والحجر الصحي، وهو إجراء اختياري تقوم به بعض الشركات الخاصة.

كانت مصادر مطلعة بالحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، أعلنت عن تفعيل مبادرة بالتعاون مع شركات طيران خاصة، لوجود فريق طبي على متن الطائرات المسافرة لعودة العالقين من الخارج، حتى يتثنى لهم الانتهاء من الإجراءات الوقائية وعدم التكدس داخل المطار، مشيرة إلى أنه يتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، على متن الطائرة، والتوقيع على إقرار العزل المنزلي بمعرفة كل راكب من خلال قلم خاص بكل راكب لمنع أى تلامس، تحت إشراف الفريق الطبي المرافق على الطائرة.

وأضافت المصادر، "يقوم طاقم الطائرة برشها تحت إشراف طبيب الحجر الصحي قبل الإقلاع من دولة السفر، كذلك قياس درجات حرارة الركاب ومناظرتهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.