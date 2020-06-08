"التعليم" تعلن طريقة تقييم المواد غير المضافة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تقييم المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة والتي سيؤدون امتحاناتها في المنزل بواسطة البوكليت، سيتم اعتماد نتيجتها بـ"اجتياز وعدم اجتياز"، وليس باحتساب درجات.

وأضاف عبر أحد جروبات واتس آب، أن تلك المواد سوف تدخل لجان التصحيح والرصد، ومعاملتها شأن باقي المواد التي سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن رفع المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة على أن يؤدي الطلاب تأديتها في المنزل وتسليمها إلى اللجان الامتحانية.