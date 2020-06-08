العشرات يحتجون أمام منزل وزير أمن الاحتلال على إعدام "الحلاق"

تظاهر العشرات في تل أبيب، أمام منزل وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا، احتجاجًا على إعدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة بالقدس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، إن المتظاهرين رددوا شعارات تطالب بتحقيق العدالة للشهيد الحلاق من خلال محاكمة قتلته، متهمين أفراد الشرطة بأنهم باتوا يشكلون خطرا على كل شخص

الاحتلال يخطر ست منشآت في قرية حارس بالهدم

وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ست إخطارات هدم، لمتنزه وطرق زراعية وسلاسل حجرية ومخزن للمعدات وملعب للأطفال، تعود ملكيتها للمواطن مؤمن محمد داوود، في قرية حارس غرب سلفيت.

وقال نجله أمين داوود لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الاحتلال سلم العائلة إخطارات هدم لمتنزه يقع على مساحة 4 دونمات، وطرق زراعية وسلاسل حجرية وملعب خماسي للأطفال، ومخزن للمعدات على مساحة ما يقارب 100 دونم، وجميعها تستخدمها العائلة.