طلب برلماني بتمديد قرار منع تصدير الكمامات لمواجهة كورونا

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب من الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة تمديد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه "كمامات"، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لفترة جديدة خاصة إن القرار سينتهى يوم 17 يونيو الجاري، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا واحتياجات المواطنين لهذه المستلزمات لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس.

وأشاد "مرشد" في بيان له اليوم الاثنين، بهذا القرار الذي كان له تأثيره الكبير في توفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى نجاح وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع في القيام بجولة ناجحة وكبيرة من المفاوضات مع مصانع الملابس والغزل والنسيج لضخ إنتاج ضخم من الكمامات القطنية والقماشية يصل إلى 30 مليون كمامة شهريا وذلك لتلبية الطلب المرتفع على الكمامات حاليا وكذلك توفير قرابة 8 ملايين كمامة خلال نهاية الأسبوع الجاري وإتاحتها في الأسواق حتى يحدث استقرار بالأسعار.

كانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارين 17 مارس الماضي بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه كمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، وقتها إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد وأضافت أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلبا على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.