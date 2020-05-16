إيران تجيز تصدير الكمامات والمنتجات الصحية

أعلن رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، رفع الحظر عن تصدير كل المنتجات الصحية المستخدمة للوقاية من فيروس كورنا، على وقع طلب متزايد من الخارج.

وأوضح محمد رضا شانه ساز، في تصريح اليوم، أن العديد من الدول طلبت توريد المنتجات الصحية المصنعة في إيران، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية.

وأشار إلى أن تصدير كمام "N95" والملابس الواقية والمعقمات وكل المنتجات الصحية بات غير محظور، وأن العملية التصديرية تتم عبر التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وتابع بأنه لا قيود تعترض المنتجون لتصدير الأدوية والمعدات الطبية أيضا، حيث إن أوضاع البلاد تتطلب تعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب العملة الأجنبية.