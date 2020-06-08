لجنة برلمانية ترفض موازنتي "الوطنية للصحافة" و"العامة للاستعلامات"

أوصت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، بإعادة النظر في موازنتي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2020 - 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 للهيئات الوطنية للصحافة والإعلام برئاسة النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.

ورفضت اللجنة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والتي تمت مناقشاتها بحضور ممثلين عن الهيئة، مشيرة إلى أن موازنة الهيئة لا تتماشى مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الدولة.

وقال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة إن موازنة الهيئة بها العديد مما أطلق عليه تجاوزات لا تتماشي مع ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة ترشيد النفقات.

وطالب عوارة بضرورة إعادة الموازنة من جديد إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها، منوها إلى أن هناك بنودا بالموازنة تفوق إمكانيات الدولة في ظل أزمة كورونا.

كما ناقشت اللجنة، موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، وطالبت أيضا بإعادتها مرة أخرى إلى وزارة المالية.

وسجلت اللجنة اعتراضها لعدم حضور ممثلين عن الهيئة خلال مناقشة الموازنة، مؤكدة رفضها القاطع لبنود هذه الموازنة والتي لا تمثل الواقع العملي للهيئة وخصوصا بعد إغلاق عدد كبير من مكاتبها الخارجية.