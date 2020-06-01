بروتوكول بين وزارة الدولة للإعلام واليونيسف لحماية الأطفال من العنف

شهد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وبحسب بيان للوزارة، قال هيكل، إن هذه الشراكة تركز على تعزيز استخدام وسائل وأدوات الاتصال، وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام، لتحقيق المزيد من تعزيز ودعم حقوق الأطفال في مصر، ومواصلة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال والإساءة، بمساعدة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ومن المقرر أن يتواصل العمل بهذه المذكرة التي تم توقيعها على مدار خمس سنوات.

وقال برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن "يونيسف ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، من أجل تعزيز حقوق الأطفال".

ومع تزايد الإقبال على الوسائط الإعلامية، خاصةً أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي يشهدها العالم، فإنه من الأهمية أن نتعامل مع الإمكانات المتاحة من خلال وسائل الإعلام، لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف أن اليونيسف ترى أن الشراكة مع وزارة الدولة للإعلام، هي بمثابة تعزيز ثقافة الأطفال واستدامتها ودعم الأسر ومقدمي الرعاية، في الحفاظ على قدرات الأطفال.

وأشار مايس، الى انه اتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تلتزم يونيسف بالاستفادة من القدرات الإعلامية في إثراء الوعي والثقافة المجتمعية، والعمل المشترك فيما يتعلق بحقوق الأطفال.

وفي نهاية اللقاء، أكد هيكل على ضرورة بدء الحملة الإعلامية لتوعية الأطفال من فيروس كورونا المستجد، قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشددا على تركيز الإعلام على تمكين وحماية الأطفال في مصر، خاصة مع التحول الرقمي الذي يجري ونشهده في الوقت الراهن.

وخلال لقاءه بعدد من قنوات التلفزيون على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف، وجه هيكل برسالة للإعلاميين والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، المصابين بفيروس كورونا، قائلا: دائما ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث، أهيب بالزملاء جميعا توخي الحذر، واتباع كل وسائل الإجراءات الإحترازية.

وأضاف أن الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية، فلنجعل من أفعالنا داعما لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري، وستزول الجائحة بتكاتفنا جميعا، متابعا: "أتمنى الشفاء العاجل لكل العاملين بالحقل الصحفي والإعلامي في جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولكل المصابين من شعب مصر العظيم".

وكان هيكل، أجرى اتصالاً هاتفياً بعدد من الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا المستجد، متمنيا لهم خالص الشفاء.