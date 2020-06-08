تأجيل محاكمة متهمين في "اللجان النوعية" لـ10 يونيو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"، لجلسة 10 يونيو الجاري، لاحضار المتهمين.

وصدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللى.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولوا قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.