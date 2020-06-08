انطلاق التدريب الإلكتروني لمشروع مودة للحفاظ على التفاهم بين الأزواج

انطلق منذ قليل، عبر شبكة الإنترنت، التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يتلقى المتدرب خلاله المحتوى التدريبي المكون من عدة محاور وهي:

الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة

الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج .

الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب.

وسيتم تنفيذ 30 تدريبا إلكترونيا على مدار شهر يونيه الجاري في محافظات (الإسماعيلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية، السويس، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، دمياط، أسيوط، مطروح، البحيرة، الغربية، سوهاج، الأقصر).

ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3L7CmcEvyHPdyTVKSMhr6gt60T1zvhmX_lhi6UJnK1el1-w/viewform?usp=sf_link

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة .